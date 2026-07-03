Трех бывших сотрудников челябинской исправительной колонии осудили за насилие

Копейский городской суд признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №15 ГУФСИН по Челябинской области виновными в превышении должностных полномочий. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно данным источника, восемь лет исправительной колонии строгого режима назначили бывшему заместителю начальника исправительной колонии, шесть лет строгого режима — экс-начальнику отдела безопасности и экс-начальника оперативного отдела. По его словам, они применяли насилие и пытки в отношении осужденных.

Преступление выявили сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области, которые задержали подозреваемых в июле 2023 года. Осужденным также запрещено в течение семи–восьми лет занимать должности в правоохранительных органах и органах ФСИН России.

Ольга Воробьева