С экс-зампреда челябинского заксобрания и его семьи взыскивают 213 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования конкурсного управляющего ООО «Южуралнеруд-2» Екатерины Васильевой и привлек к субсидиарной ответственности бывшего заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области Юрия Карликанова. Постановление опубликовано в картотеке арбитражного суда.

Кроме экс-вице-спикера регионального парламента, к ответственности привлечены его сын Денис Карликанов, дочь Юлия Александрова, Мария Таукаева (дочь экс-министра строительства региона Виктора Тупикина), а также Руслан Хамидуллин. С них в общей сложности принято решение солидарно взыскать более 144 млн руб. Отдельно с первых четырех из вышеупомянутых также солидарно будет взыскано еще более 69 млн руб.

ООО «Южуралнеруд-2», созданное в 2012 году и контролировавшееся членами семьи Юрия Карликанова, по данным СПАРК, было признано банкротом в январе 2021 года.

Дмитрий Моргулес