Фильм «Майкл» собрал 8,9 млн рублей в Удмуртии

В июне лидером кинопроката в Удмуртии стал фильм «Майкл», собравший в республике 8,9 млн руб. Картину посмотрели 18,8 тыс. зрителей, в кинотеатрах показали 1,2 тыс. сеансов, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Майкл»

Фото: Сайт «Синема Парк» Кадр из фильма «Майкл»

Фото: Сайт «Синема Парк»

«Холоп 3» расположился на второй строчке регионального рейтинга — его сборы составили 7,6 млн руб., фильм посмотрели 17,4 тыс. зрителей, сеансов было 1,4 тыс. Замыкает тройку лидеров в Удмуртии картина «Закулисье реальности» с выручкой 4,8 млн руб. — ее посмотрели почти 10 тыс. зрителей, проведен 731 сеанс.

В общероссийском рейтинге за июнь «Майкл» также занял первое место, собрав 1,3 млрд руб. (2,4 млн зрителей, 121,2 тыс. сеансов). На втором месте — «Холоп 3» с 752,8 млн руб. (1,6 млн зрителей, 116,2 тыс. сеансов). Третью строчку также занял фильм «Закулисье реальности» — 597,1 млн руб. (1,2 млн зрителей, 63,3 тыс. сеансов).

Карина Пырина