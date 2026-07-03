Прокуратура Удмуртии потребовала демонтировать домики на базе отдыха «Эко Порт»

Природоохранная прокуратура Удмуртии потребовала от компании «ДомСтройУрал» убрать гостевые домики с береговой полосы и акватории Ижевского пруда. Объекты находятся на базе отдыха «Эко Порт». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

«В ходе проверки базы отдыха «Эко Порт» выявлены нарушения: в акватории водохранилища незаконно эксплуатируются пять гостевых домов, в береговой полосе — объекты инфраструктуры (в том числе кафе)»,— говорится в сообщении. Указанные объекты были построены под видом гидротехнических сооружений.

Суд полностью удовлетворил требование природоохранного прокурора о демонтаже объекты. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.