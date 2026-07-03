В Самарской области директор УК задолжал газовикам 3,3 млн рублей

Кинельская межрайонная прокуратура выявила нарушения в сфере ЖКХ. Директор коммунальной компании получал от жителей плату за газ, но не перечислял средства ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Проверка показала, что между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией был заключен договор на поставку газа. При этом с января 2025 года по июнь 2026 года руководитель компаниизаказчика не исполнял обязательства по оплате теплоснабжения, хотя платежи от потребителей поступали.

Полученные деньги организация направила на иные цели. В результате перед поставщиком образовалась задолженность на сумму свыше 3,3 млн руб.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 165 УК РФ).

Георгий Портнов