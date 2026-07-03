В Самарской области директор УК задолжал газовикам 3,3 млн рублей
Кинельская межрайонная прокуратура выявила нарушения в сфере ЖКХ. Директор коммунальной компании получал от жителей плату за газ, но не перечислял средства ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Проверка показала, что между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией был заключен договор на поставку газа. При этом с января 2025 года по июнь 2026 года руководитель компаниизаказчика не исполнял обязательства по оплате теплоснабжения, хотя платежи от потребителей поступали.
Полученные деньги организация направила на иные цели. В результате перед поставщиком образовалась задолженность на сумму свыше 3,3 млн руб.
По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 165 УК РФ).