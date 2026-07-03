В Ульяновске назначено судебное заседание по делу авторитета Попенка

В Засвяжском районном суде Ульяновска назначено судебное разбирательство по делу Романа Халимонова. В определенных кругах он также известен как Попенок.

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Следствие обвиняет авторитета в создании условий для криминального покровительства группе Альбины Волковой. В период с 2015 по 2019 год эта организация незаконно обналичила более 1,35 млрд руб.

Попенок использовал свое положение в преступной иерархии для обеспечения безопасности группы, сопровождения передачи денег и инкассации долгов. За эти услуги он получил автомобиль.

Первое заседание назначено на 9 июля.

Евгений Чернов