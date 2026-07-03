В Челябинске состоялся III молодежный межрелигиозный тренинг

В Челябинске в рамках XV Всероссийской конференции «Расулевские чтения» прошел тренинг «Урал — территория мира и согласия» на тему «Роль молодежи в сохранении традиций и культурных ценностей как важный фактор укрепления единства народов России и формирования культурного кода будущего поколения». Об этом сообщает пресс-служба Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

«Публичная библиотека — это не просто место хранения книг, а открытая площадка для диалога, просвещения и воспитания. Проведение здесь форума, объединяющего представителей разных конфессий и национальностей,— естественное продолжение нашей миссии. Мы рады, что библиотека становится центром притяжения для молодежи, где обсуждаются вопросы патриотизма, традиционных ценностей и будущего страны»,— отметила директор ЧОУНБ Наталья Диская.

В этом году участниками форума стали представители 23 стран и 15 субъектов Российской Федерации, а также спикеры и эксперты, которые обсудили традиции воспитания, формирование гражданской идентичности и роль молодежных инициатив в сохранении культурного кода.

Кира Касимова