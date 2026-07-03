Экс-замруководителя исполкома Нижнекамска возглавил секретариат главы правительства Удмуртии
Бывший первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана Рафаэль Игтисамов стал руководителем секретариата председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова. Соответствующий указ подписал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Рафаэль Игтисамов занял должность с 1 июля 2026 года и будет исполнять обязанности на срок полномочий председателя правительства региона. Ранее он занимал пост первого заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района по вопросам экономики, инвестиций и цифрового развития.