В предстоящие выходные в Удмуртии прогнозируются дожди и туман

В выходные, 4 и 5 июля, в Удмуртии ожидаются кратковременные дожди и потепление до +30°С, в отдельных районах республики ночью и утром возможен туман. Об этом сообщает Гидрометцентр Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ночью 4 июля температура воздуха не опустится ниже +13..+18°С, днем столбик термометра поднимется до +23..+28°С. Ночью 5 июля температура установится на отметке +11..+16°С, днем до +25..+30°С.

В понедельник, 6 июля, ночная температура составит +15..+20°С, днем — +24..+30°С. В большинстве районов республики прогнозируются дожди, местами сопровождаемые грозами.

По предварительному прогнозу в середине следующей недели существенных осадков не будет.