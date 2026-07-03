В Самарской области УФСБ выявило схему незаконной миграции

УФСБ России по Самарской области задержало двух жителей региона, организовавших незаконную миграцию. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Силовики установили, что подозреваемые предоставляли иностранным гражданам рабочие места и жилье, не ставя приезжих на миграционный учет. При этом фигуранты дела знали, что у мигрантов отсутствуют документы, дающие право на пребывание и трудовую деятельность в России.

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Георгий Портнов