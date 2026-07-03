Производство молока в Оренбуржье превысило 83 тысячи тонн с начала 2026 года

В минсельхозе Оренбургской области подвели итоги производства молока за первое полугодие 2026 года. С января по июнь сельхозпредприятия региона произвели 83,5 тыс. т молока, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ежесуточно аграрии получают в среднем 510,5 т продукции, а продуктивность дойного стада составила 15,6 кг на одну голову.

Традиционным лидером по надоям остается Северный район, где за сутки собирают 109,6 т молока. В топ-5 также вошли Саракташский, Новосергиевский, Ташлинский и Асекеевский районы с показателями 72,7, 62,5, 56,5 и 35,2 т соответственно. На эти пять муниципальных образований приходится 65,9% совокупного суточного объема производства по области.

Молочное животноводство на сегодняшний день развивается в 25 районах Оренбуржья.

Яна Вежлева