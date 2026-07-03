В ИжГМУ открыли 221 целевое место для абитуриентов медицинских направлений

221 место по программам целевого обучения открыли в Ижевском государственном медицинском университете (ИжГМУ). За первые две недели работы приемной комиссии документы на поступление в вуз подали более 700 абитуриентов. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Для поступающих на специалитет предусмотрено 485 бюджетных мест, 70% из которых целевые. Основным заказчиком для нас является Минздрав Удмуртии. Для студентов-целевиков от республики подготовлено 221 место»,— рассказал секретарь приемной комиссии ИжГМУ Антон Юдицкий.

Для студентов, которые готовы учиться по контракту целевого обучения работать в Удмуртии, подготовили более 300 целевых мест в вузах страны по программам специалитета и ординатуры. Более 200 мест — по программам среднего профессионального образования.

В приемной кампании 2026 года в ИжГМУ существует три направления специалитета — лечебное дело, педиатрия и стоматология. Кроме того, открыты направления «медицинская сестра» и «лабораторный техник» в СПО.