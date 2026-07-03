Завод «Горный инструмент» вложил 510 млн рублей в модернизацию производства

ООО «Горный инструмент» инвестировало 510 млн руб. в модернизацию производственного комплекса в Новокузнецке. Порядка 330 млн руб. из общей суммы инвестиций были привлечены в виде льготного займа Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

Средства направили на приобретение высокотехнологичного оборудования — в том числе токарных, фрезерных и шлифовальных обрабатывающих станков, которые позволяют производить режущий инструмент для проходческих комбайнов, буровых машин, траншеекопателей, дорожной и другой спецтехники. После модернизации завод вышел на мощность до 2 млн изделий режущего инструмента в год, что вдвое превышает показатели предыдущих лет. По данным компании, это позволило предприятию наладить полностью локализованное производство.

ООО «Горный инструмент» ведет свою деятельность в сфере производства машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства с 1992 года. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, производственная база расположена в Новокузнецке. Также компания имеет филиалы в Индии. Учредителями предприятия являются Сергей Прокушенко (80%) и Антон Прокушенко (20%). По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка компании составила 1,02 млрд руб., чистая прибыль — 11,3 млн руб.

Лолита Белова