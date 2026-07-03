Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Двое коммунальщиков скончались в колодце на ул. Технической в Саратове

Утром в Саратове два коммунальщика погибли в смотровом колодце на ул. Технической, д. 2/1. Мужчины проверяли выполненную врезку, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В Саратове двое рабочих погибли в колодце без средств защиты

В Саратове двое рабочих погибли в колодце без средств защиты

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове двое рабочих погибли в колодце без средств защиты

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Предварительно установлено, что два сотрудника «Водоканала» спустились в колодец городской сети водоснабжения без средств индивидуальной защиты. Внутри колодца мужчины потеряли сознание и скончались.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Назначена судмедэкспертиза.

Марина Окорокова