Двое коммунальщиков скончались в колодце на ул. Технической в Саратове
Утром в Саратове два коммунальщика погибли в смотровом колодце на ул. Технической, д. 2/1. Мужчины проверяли выполненную врезку, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В Саратове двое рабочих погибли в колодце без средств защиты
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Предварительно установлено, что два сотрудника «Водоканала» спустились в колодец городской сети водоснабжения без средств индивидуальной защиты. Внутри колодца мужчины потеряли сознание и скончались.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Назначена судмедэкспертиза.