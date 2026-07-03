Семь нижегородцев осудили за незаконную банковскую деятельность

Советский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении семи местных жителей, обвиненных в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По фабуле дела подсудимые в составе организованной группы зачисляли деньги клиентов на счета подконтрольных компаний, а также вели учет средств и вкладчиков, как в банке. За использование счетов юрлиц клиенты платили фигурантам 9%, говорится в сообщении.

В 2019–2023 годах подсудимые заработали на незаконной банковской деятельности свыше 60 млн руб. Суд назначил им от трех до четырех лет пяти месяцев лишения свободы условно со штрафами от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Владимир Зубарев