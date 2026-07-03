Прикамье получит 2,2 млрд рублей для расселения аварийного жилья
Федеральный Фонд развития территорий выделит Пермскому краю 2,2 млрд руб. на реализацию второго этапа расселения аварийного жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом в своей соцсети сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
Фото: пресс-служба краевого правительства
Выделенные средства будут использованы в 2026 и 2027 годах.
«Важно, что мы вкладываем не только федеральные средства, но и региональные, — отметил глава Прикамья. — Добавляем к этой сумме еще 1,8 млрд руб. из краевого и муниципальных бюджетов. Благодаря этому только на втором этапе мы сможем переселить в новые квартиры более 3 тыс. жителей региона, которые сейчас живут в аварийных домах». С 2019 года в Пермском крае жилищные условия улучшили почти 60 тыс. человек.
Напомним, по новой региональной адресной программе расселяется жилье, признанное в период после 1 января 2017. До 2031 года планируется переселить из аварийного жилья 23 тысяч человек.
Для развития жилищного строительства в муниципалитетах также создан ООО «Региональный оператор жилищного строительства». Компания реализует программу переселения из аварийного жилья, выполняет функции застройщика и технического заказчика по возведению многоквартирных домов. Планируется, что к 2029 году будет построено 20 тысяч кв. м жилья для расселения аварийного жилфонда. Новые дома возведут в Верещагино, Губахе, Кунгуре, Лысьве и Чусовом.