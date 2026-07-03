Нижегородского доцента повторно обвинили в незаконном обороте оружия

В Нижнем Новгороде 67-летнего доцента вновь обвинили в незаконном хранении оружия, сообщили в региональном ГУ МВД. В квартире дома на улице Березовской Московского района у подозреваемого изъяли коробки и банки с порохом, 580 патронов различного калибра, а также капсюли.

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Кроме того, оперативники нашли слесарные тиски и предметы, схожие с автоматом АКС, гильзами и деталями огнестрельного оружия, три шпаги, более 200 ножей, топорик, шило, кастет и меч. Эти предметы проходят исследование.

Ранее доцента уже судили за аналогичное преступление. Имя ученого полиция не приводит. Судя по всему, это сотрудник НГТУ Андрей Воеводин, которого в апреле 2023 года Московский райсуд приговорил к пяти годам условно. В рамках того расследования фигурант пояснял, что коллекционирует оружие и приобретал его через интернет.

На сайте политеха Андрей Воеводин числится как доцент кафедры «Энергетические установки и тепловые двигатели».

Галина Шамберина