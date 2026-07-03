«Палитра ислама на почтовых марках», фестиваль джаза и «Краски»
Куда сходить и что посмотреть в Казани с 3 по 9 июля
Концерты
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Фестиваль джаза
С 25 июня по 13 августа во дворе Присутственных мест Казанского Кремля проходит XX Международный фестиваль импровизационной музыки «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер». В юбилейном сезоне — восемь концертов по четвергам, каждый посвящен отдельному направлению: от мейнстрима до джаз-рока, боссановы и фьюжн. На сцене выступят представители разных культур — из Кубы, Армении, Грузии и других стран.
Стоимость билетов — от 10000 рублей. (6+)
Фестиваль современной татарской музыки
4 июля в селе Дубъязы пройдет фестиваль современной татарской музыки «Дубъязы». В программе — выступления Марата Яруллина, Дышать, Beku, DJ Сулеймана, ABIEM Project, TEERTA MUSICA и других.
Стоимость билетов — от 1800 рублей. (0+)
«Краски»
4 июля в «Максимилиансе» выступит белорусская поп-группа «Краски», известная по хитам «Он не знает ничего», «Сегодня к маме я приехала домой» и «Старший брат».
Стоимость билетов — от 3000 рублей. (18+)
Rafet El Roman
5 июля в КРК «Пирамида» выступит турецкий певец Rafet El Roman. Известен, как один из ведущих романтических исполнителей Турции, автор песен Sorma Neden, Seni Seviyorum, Unuturum Elbet, Bana Sen Lazmsn и Kalbimin Sultan.
Стоимость билетов — от 3000 рублей. (16+)
Постановки
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Все сначала»
4 июля в КСК «УНИКС» покажут лирическую комедию современного французского драматурга Антуана Ро «Все сначала». В центре сюжета — главная героиня Катрин, которая посвятила себя карьере и воспитывает 15-летнюю дочь Сару. Отношения с дочерью расшатываются, и в рождественскую ночь Катрин приглашает на ужин бродягу Мишеля, который круто меняет ее жизнь, а она — его.
Стоимость билетов — от 1400 рублей. (16+)
«Примадонны»
5 июля в театре на Булаке покажут комедию «Примадонны». По сюжету двое безработных актеров Лео и Джек решаются на авантюру: они узнают из газеты, что пожилая миллионерша ищет племянниц, чтобы оставить им наследство, и решают притвориться ими. Но все идет не по плану: священник пытается их разоблачить, а один из героев влюбляется в родственницу миллионерши.
Стоимость билетов — от 900 рублей. (16+)
Выставки
«Живопись и графика»
До 19 июля в Национальной художественной галерее «Хазинэ» проходит выставка заслуженного художника Башкортостана Анвара Кашаева «Живопись и графика». В экспозиции — работы мастера, вдохновленные природой, историей и поэзией: от лирических пейзажей до драматических портретов-посвящений Тукаю, Высоцкому, Тарковскому и Шукшину.
Стоимость нельготных билетов — от 150 рублей. (0+)
«Палитра ислама на почтовых марках»
До 24 сентября в Музее исламской культуры Казанского Кремля работает выставка «Палитра ислама на почтовых марках». В экспозиции представлено около 200 почтовых марок, конвертов и открыток 1867–2026 годов из коллекции казанского филателиста Альберта Кадырова. Среди экспонатов — османские марки с полумесяцем, выпуски с арабской каллиграфией, марки к 1400-летию Корана и 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии, а также совместные выпуски России с Оманом, Индонезией, Боснией, Турцией и Пакистаном.
Стоимость билетов — от 200 рублей. (0+)