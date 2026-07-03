«Палитра ислама на почтовых марках», фестиваль джаза и «Краски»

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фестиваль джаза

С 25 июня по 13 августа во дворе Присутственных мест Казанского Кремля проходит XX Международный фестиваль импровизационной музыки «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер». В юбилейном сезоне — восемь концертов по четвергам, каждый посвящен отдельному направлению: от мейнстрима до джаз-рока, боссановы и фьюжн. На сцене выступят представители разных культур — из Кубы, Армении, Грузии и других стран.

Стоимость билетов — от 10000 рублей. (6+)

Фестиваль современной татарской музыки

4 июля в селе Дубъязы пройдет фестиваль современной татарской музыки «Дубъязы». В программе — выступления Марата Яруллина, Дышать, Beku, DJ Сулеймана, ABIEM Project, TEERTA MUSICA и других.

Стоимость билетов — от 1800 рублей. (0+)

«Краски»

4 июля в «Максимилиансе» выступит белорусская поп-группа «Краски», известная по хитам «Он не знает ничего», «Сегодня к маме я приехала домой» и «Старший брат».

Стоимость билетов — от 3000 рублей. (18+)

Rafet El Roman

5 июля в КРК «Пирамида» выступит турецкий певец Rafet El Roman. Известен, как один из ведущих романтических исполнителей Турции, автор песен Sorma Neden, Seni Seviyorum, Unuturum Elbet, Bana Sen Lazmsn и Kalbimin Sultan.

Стоимость билетов — от 3000 рублей. (16+)