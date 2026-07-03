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Британские следователи выявили международную сеть насильников

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании объявило о раскрытии «международной сети преступников», специализирующихся на изнасилованиях с применением наркотиков. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на ведомство. Сеть действует в десятках стран на всех континентах.

По данным следователей, злоумышленники используют онлайн-платформы для координации действий, обмена тактикой и поиска сообщников. Часто жертв снимают на видео. Отмечается, что во многих случаях ими становятся люди, находящиеся в доверительных, а порой даже длительных отношениях с преступниками, которые усыпляют их с помощью седативных препаратов перед совершением преступления по аналогии с громким делом Жизель Пелико.

С момента начала расследования в октябре прошлого года удалось идентифицировать более 270 человек, причастных к деятельности одного из подпольных форумов. Правоохранительные органы направили более 210 подборок с данными на подозреваемых и возможных жертв коллегам по всему миру, причем более 90% — за пределы Великобритании.

В стране уже возбуждено 14 уголовных дел. В NCA подчеркивают, что многие подобные группы до сих пор остаются невыявленными. Эксперты отмечают, что технологии кардинально изменили масштаб этой проблемы, создав новые возможности для эксплуатации жертв. В связи с этим власти призывают всех, кто подозревает, что мог стать жертвой подобных преступлений, обращаться за помощью, даже при отсутствии четких воспоминаний или доказательств.

Екатерина Наумова

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