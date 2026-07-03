«Россети Тюмень» направили 2,8 млн рублей на защиту ЛЭП в Югре от ветровых нагрузок

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в ХМАО-Югре. ЛЭП протяженностью более 115 километров участвует в электроснабжении транспортной инфраструктуры в Советском районе. Стоимость технических мероприятий составила 2,8 млн рублей.

Для повышения надежности функционирования линии электропередачи энергетики установили 30 многочастотных гасителей вибрации, которые обеспечат дополнительную защиту проводов от высоких ветровых нагрузок. Также энергообъект оснастили новыми птицезащитными устройствами, которые способствуют сохранению биоразнообразия и снижению риска нештатных ситуаций, связанных с жизнедеятельностью пернатых.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке электросетевого комплекса ХМАО-Югры к прохождению зимнего периода. Специалисты компании используют технические решения, адаптированные к особенностям региона: зимой температура воздуха здесь может опускаться ниже 50 градусов, а порывы ветра превышать 25 м/с. Выполненные профилактические работы повысили надежность электроснабжения транспортных узлов в Советском районе.

АО «Россети Тюмень»