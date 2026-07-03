В Екатеринбурге впервые прошел Всероссийский съезд по высокотемпературной электрохимии

Первый Всероссийский съезд по высокотемпературной электрохимии завершился в Екатеринбурге. Его организаторами стали отделение химии и наук о материалах РАН, УрО РАН, ГК «Росатом», Менделеевское общество. На съезде были представлены отдельные разработки в атомной и водородной энергетике, а также металлургии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всероссийский съезд по высокотемпературной электрохимии в Екатеринбурге

Фото: ИВТЭ УрО РАН Всероссийский съезд по высокотемпературной электрохимии в Екатеринбурге

Фото: ИВТЭ УрО РАН

Как рассказал на пресс-конференции научный руководитель института высокотемпературной электрохимии УрО РАН Юрий Зайков, съезд показал, как фундаментальная наука может быть напрямую полезна производству. Примером стало сотрудничество института с УГМК, когда разработки, выросшие из кандидатских диссертаций в докторскую, привели к созданию нового процесса получения висмута.

Особое внимание было уделено проекту «Прорыв» корпорации «Росатом». Институт занимается переработкой отработавшего ядерного топлива, что критически важно для замкнутого ядерного цикла. На сегодняшний день используется лишь 0,7% потенциала урана, а новые технологии позволят задействовать почти 100%.

Заведующий лабораторией института общей и неорганической химии (ИОНХ) РАН Андрей Ярославцев напомнил, что потребность в энергии удваивается каждые 30 лет, поэтому «Росатом» планирует запустить в Москве две гигафабрики общей мощностью 2 ГВт/ч уже в этом году. Помимо этого, академик представил протон-кислород проводящие мембраны для топливных элементов собственной разработки.

Съезд проходил с 30 июня по 3 июля. Проводить его решено раз в два года. Следующий пройдет в Екатеринбурге в институте высокотемпературной электрохимии.

Андрей Сергачев