Упавшего с дерева туриста доставили на вертолете в больницу Уфы

Спасатели госкомитета Башкирии по ЧС провели спасательную операцию в Мелеузовском районе.

Как сообщил глава ведомства Кирилл Первов, накануне 62-летний турист травмировал позвоночник и получил несколько переломов, упав с дерева.

Спасатели, которым позвонили очевидцы, на квадроцикле доставили к месту ЧП фельдшера, но эвакуировать пострадавшего своими силами не смогли из-за тяжести его травм. Поэтому спасатели подготовили площадку для приземления вертолета, и пострадавшего доставили в одну из больниц Уфы санитарной авиацией, пояснил господин Первов.

Олег Вахитов