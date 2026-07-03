Суд на Урале арестовал водителя за ДТП с четырьмя погибшими

Синарский районный суд Каменска-Уральского заключил под стражу до 2 сентября Никиту Трухина, обвиняемого по делу о ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения лицом, находившимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый, управляя автомобилем Infiniti в состоянии опьянения, при развороте не уступил дорогу встречному ВАЗ-2110, в результате чего произошло лобовое столкновение. На месте погибли водитель и трое пассажиров отечественного автомобиля. Еще два пассажира иномарки получили травмы.

«Судебное разбирательство проходило с участием родственников погибших в автокатастрофе. Подозреваемый обратился к семьям погибших в ДТП и попросил у них прощения, но при этом не произнес слов, что осознал свою причастность к трагедии. Кроме того, он выразил протест в связи с избранием меры пресечения в виде изоляции от общества»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Валерия Горелых, автомобиль Infiniti был приобретен обвиняемым в апреле 2026 года, за ним числится 14 нарушений ПДД. Установлено, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 0,612 мг/л. Следователи полиции продолжают расследование обстоятельств ДТП, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы и комплексная автотехническая экспертиза, добавил полковник Горелых.

Полина Бабинцева