Лихача на BMW приговорили к штрафу 150 тыс. руб. за дрифт в центре Новосибирска

Суд Новосибирска вынес приговор водителю BMW X4, устроившему дрифт в центре города. Лихача признали виновным по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств) и назначили штраф в размере 150 тыс. руб., рассказали в прокуратуре региона.

События произошли в ночь на 19 апреля на площади Ленина, в самом центре Новосибирска. Обвиняемый на BMW без госномеров совершал неоднократные развороты автомобиля на 360 градусов, увеличивая обороты двигателя. Этим, указывается в деле, он создавал угрозу безопасной эксплуатации других машин. Видео с дрифтом на ночной дороге лихач планировал разместить в интернете, чтобы привлечь к себе внимание.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Дорогостоящую иномарку полицейские отправили на штрафстоянку. На допросе лихач дал признательные показания и принес извинения участникам движения.

Илья Николаев