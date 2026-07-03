В бюджет Татарстана с начала года поступило 611,2 млн рублей неналоговых доходов

В бюджет Татарстана с начала года поступило 611,2 млн руб. неналоговых доходов от использования и реализации государственного имущества и земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества республики.

Наибольшую долю составили дивиденды — 211,36 млн руб. и доходы от аренды имущества — 149,42 млн руб. От аренды земли поступило 68,64 млн руб., от доверительного управления — 71,17 млн руб., от реализации имущества — 40,65 млн руб.

Часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий составила 40 млн руб., поступления от сервитута — 23,98 млн руб., от продажи земельных участков — 5,98 млн руб.

Анар Зейналов