В Самаре включили сирены, чтобы проверить систему оповещения

Сирены включали в Красноглинском и Промышленном районах Самары днем в пятницу, 3 июля. Это произошло не из-за угрозы ракетной опасности, а в связи с плановой проверкой, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Проверка систем оповещения проводилась на площадках ПАО «ОДК-Кузнецов». Жителей призвали при включении сирен сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Получить оперативные сведения можно по телефону единой дежурно-диспетчерской службы – 112.

Георгий Портнов