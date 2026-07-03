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В Самаре включили сирены, чтобы проверить систему оповещения

Сирены включали в Красноглинском и Промышленном районах Самары днем в пятницу, 3 июля. Это произошло не из-за угрозы ракетной опасности, а в связи с плановой проверкой, сообщили в городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Проверка систем оповещения проводилась на площадках ПАО «ОДК-Кузнецов». Жителей призвали при включении сирен сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Получить оперативные сведения можно по телефону единой дежурно-диспетчерской службы – 112.

Георгий Портнов