ЦИК отметил высокую конкуренцию на выборах в Оренбургской области

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова отметила Оренбургскую область среди регионов с наиболее высокой конкуренцией на предстоящих выборах. Об этом она заявила на заседании комиссии, которое было посвящено ходу выдвижения кандидатов в субъектах РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам главы ЦИК, в регионе, где прием документов для выдвижения кандидатов завершается 7 июля, о своем участии уже заявили восемь политических партий. Конкуренция при этом, как отмечает Элла Памфилова, «довольно высокая».

На данный момент избирком Оренбургской области и окружные избиркомы продолжают прием документов от кандидатов и избирательных объединений. Ко 2 июля на выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания Оренбургской области и на муниципальных выборах в регионе выдвинулись порядка 286 кандидатов. Голосование, как и во всей России, в Оренбургской области начнется 20 сентября. Выборы депутатов Госдумы и регионального парламента пройдут в течение трех дней.

Яна Вежлева