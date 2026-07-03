Житель Самарской области осужден за мошенничество с военным билетом

Богатовский районный суд Самарской области признал 23летнего местного жителя виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области в пятницу, 3 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Установлено, что в марте 2025 года потерпевший, ранее знакомый с подсудимым, обратился к обвиняемому с просьбой помочь получить военный билет с отметкой о прохождении срочной службы — за денежное вознаграждение. Фигурант уголовного дела заведомо знал об отсутствии возможности оказать такую услугу, но согласился и запросил за свои работу 717 тыс. рублей.

Потерпевший перевел сумму на банковский счет обвиняемого, и тот распорядился деньгами по своему усмотрению.

Во время судебного разбирательства фигурант уголовного дела признал вину и полностью возместил ущерб. Суд учел молодой возраст подсудимого, а также положительные характеристики, наличие на иждивении у фигуранта уголовного дела малолетнего ребенка, а также постоянное место работы. В итоге обвиняемого оштрафовали на 150 тыс. рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Георгий Портнов