Минфин с 7 июля почти вдвое сократит покупку валюты и золота по бюджетному правилу

Министерство финансов России с 7 июля по 6 августа 2026 года будет покупать иностранную валюту и золото в эквиваленте 5,4 млрд руб. в день, сообщила пресс-служба ведомства. В июне Минфин ежедневно покупал валюту и золото на 9,9 млрд руб., а значит, с июля показатель снизится почти вдвое.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет достигнет 147,3 млрд руб., заявили в ведомстве. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июня 2026 года составило 24,1 млрд руб. Совокупный объем средств, направленных на покупку валюты и золота, — 123,2 млрд руб., подсчитали в Минфине.

Бюджетное правило позволяет перераспределять доходы от экспорта нефти и газа. Все доходы, превышающие установленную цену отсечения на нефть в $59 за баррель, направляют на покупку валюты и золота в Фонд национального благосостояния. В марте и апреле Минфин не проводил эти операции из-за планируемого изменения цены отсечения на нефть. С 8 мая покупку валюты и золота по бюджетному правилу возобновили.