Рафаэль Игтисамов возглавил секретариат председателя правительства Удмуртии

Бывший замруководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана Рафаэль Игтисамов назначен на должность руководителя секретариата председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова. Соответствующий документ подписал глава региона Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рафаэль Игтисамов, vk Фото: Рафаэль Игтисамов, vk

Рафаэль Игтисамов родился в 1982 году в Набережных Челнах. В 2005-м окончил КГЭУ по специальности «Экономика и управление на предприятии», еще через два года — КГАСУ по специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» и работал в то время инженером 2-й категории научного управления. Был старшим преподавателем в ИНЭКА и там же — ведущим инженером по строительству. В 2011—2012 годах — и. о. декана стройфакультета ИНЭКА.

UPD: в тексте было указано, что господин Игтисамов сменит на посту Семена Голубева, что не соответствует действительности. Последний возглавляет секретариат главы республики. Редакция приносит извинения.

В 2012—2013 годах возглавлял Институт архитектуры, строительства и дизайна в филиале КФУ в Набережных Челнах. В течение шести лет был там завкафедрой. В 2019-2020 годах являлся сначала замначальника управления, начальником отдела строительства и инженерной инфраструктуры управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома Набережных Челнов. В 2020-м был назначен замруководителя исполкома Тукаевского муниципального района Татарстана, а год спустя — замруководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района по строительству и архитектуре.

На этом посту он проработал до апреля 2025 года, потом до апреля 2026-го был первым замруководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана по вопросам экономики, инвестиций и цифрового развития. Решение об уходе с должности господин Игтисамов принял из-за переезда в другой регион, пишет портал Chelny-biz.

Владислав Галичанин