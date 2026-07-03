Экс-гендиректора «Заинского сахара» Мингазова приговорили к 4 годам условно

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бывшему гендиректору АО «Заинский сахар» Шамилю Мингазову — 4 года условно с испытательным сроком 4 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Шамиля Мингазова признали виновным в злоупотреблении полномочиями при продаже сахара подконтрольной фирме по заниженной цене, а также в афере с возмещением НДС. Приговор вынесен на четвертом году судебного разбирательства — дело стало третьим уголовным делом в отношении экс-руководителя завода.

Впервые экс-гендиректора «Заинского сахара» задержали в начале 2019 года: по версии следствия, он организовал схему по созданию излишков неучтенного сахара, который затем продавали на сторону. За два года объем похищенной продукции составил 3,2 тыс. тонн. Тогда ему предъявили обвинения по статьям о растрате и коммерческом подкупе, позднее добавилась статья об отмывании денег. В марте 2020 года суд оправдал его по 8 из 10 эпизодов и назначил условный срок — 4 года 6 месяцев.

В 2021 году Шамиля Мингазова задержали повторно — на этот раз по делу о мошенничестве с фиктивными сделками по возмещению НДС и о злоупотреблении полномочиями при продаже сахара по заниженной цене, из-за которой заводу причинили ущерб в 112 млн руб. Несмотря на то что предыдущий приговор предполагал соблюдение закона в течение испытательного срока, новое дело вновь завершилось условным наказанием.

Анар Зейналов