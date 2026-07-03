В Калининграде на линию вышел челябинский электробус

Электробус «Синара-6253», который производят на челябинском заводе, вышел на линию в Калининграде спустя пять тестовых выездов. Об этом сообщает АО «Калининград-Гортранс».

Транспортное средство поступило в город три месяца назад. После каждого выезда, во время которых электробус проверяли в разных погодных условиях, организация проводила совещания с Челябинским заводом городского электротранспорта. Кроме того, специалисты компании «Калининград-Гортранс» настроили систему, благодаря которой при движении накатом транспорт сам возвращает энергию в батарею, полного заряда хватает на 240 км. Электробус имеет 35 сидячих мест и вмещает 85 пассажиров. Он будет курсировать по маршруту №15.

Виталина Ярховска