На «Иннопроме» представят двигатель уфимского завода

Объединенная двигателестроительная корпорация представит на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге индустриальный газотурбинный двигатель АЛ-41СТ-25. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

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Двигатель разработан Объединенным конструкторским бюро имени Люльки — филиалом ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО) по заказу «Газпрома». Машина должна импортозаместить иностранные генераторы в газотранспортной отрасли в сегменте мощности 25 МВт и 32 МВт. Прогнозируется, что ресурс силовой установки двигателя составит 120 тыс. часов с верхним пределом 150 тыс. часов.

Производством двигателей занимается ОДК-УМПО по соглашению между «Газпромом», «Ростехом» и руководством Башкирии, подписанному на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. На площадке ОДК-УМПО также проходили стендовые испытания изделия.

В сентябре 2024 года на компрессорной станции «Арская» компании «Газпром трансгаз Казань» начались опытно-промышленные испытания двигателя, а этой зимой он получил декларацию Евразийского экономического союза о соответствии требованиям международной организации.

Предполагается, что серийный выпуск двигателей должен составить 50 машин в год.

Форум «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.

Идэль Гумеров