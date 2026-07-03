Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке игр EA Sports FC и Battlefield 6

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявления Роскомнадзора о том, что блокировка игр EA Sports FC и Battlefield 6 не планируется и не осуществлялась, прозвучали на фоне судебных претензий ведомства к крупнейшим игровым разработчикам, включая Electronic Arts, за отказ локализовать персональные данные российских игроков на территории РФ. С начала 2026 года Роскомнадзор подал иски как минимум к семи таким компаниям, а в апреле суды уже оштрафовали некоторых, например Electronic Arts, на 2 млн рублей. Регулятор предупреждал, что в случае неуплаты штрафов может перейти к блокировке продуктов.

Ранее Роскомнадзор уже ограничивал доступ к другим игровым платформам. В декабре 2025 года была заблокирована американская игровая онлайн-платформа Roblox из-за обнаружения материалов с пропагандой экстремизма, терроризма, призывов к насилию и наличия педофилов в чатах. Однако в июне 2026 года Roblox вновь заработала в России после того, как Минцифры и Роскомнадзор обратились к ней с просьбой снять ограничения, и платформа представила меры по защите детей от вредного контента. Кроме того, Роскомнадзор не раз заявлял, что готов блокировать игры только на основании судебных решений, что было отмечено в контексте обсуждения украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.