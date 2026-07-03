Регионы России стали активнее пользоваться кикшерингом

Городские сервисы аренды самокатов становятся все популярнее у жителей России. В топ регионов по интересу к кикшерингу вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. При этом молодежь до 24 лет арендует электросамокаты реже старших поколений россиян, выяснили аналитики МегаФона и кикшеринга Whoosh на основе обезличенных данных пользователей.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

На первом месте в топе регионов по числу жителей, арендующих городские самокаты, традиционно оказалась Москва, Краснодарский край, где сезон круглогодичный, и Санкт-Петербург. В топ по использованию кикшеринга также вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. По данным Whoosh, Екатеринбург — лидер среди городов по доле жителей, пользующихся сервисом: показатель составляет более 68%.

Основная аудитория сервисов кикшеринга — мужчины, на них приходится около 70%. Женщины пользуются кикшерингом и велопрокатами заметно реже, однако их доля постепенно растет в старших возрастных группах. Так, среди пользователей 18–24 лет женщины составляют 21%, то в группе 35–44 лет — уже 23%, а среди абонентов 55–64 лет — 34%.

Самые активные пользователи сервисов — это россияне 35–44 лет (40%). Ещё 32% приходятся возрастную категорию 25–34 года. Доля жителей страны от 45 до 54 лет составляет 14%. При этом на молодежную категорию (18-24 года) приходится лишь 13%. Россияне старше 65 лет также пользуются кикшерингом, но их доля составляет около 1%.

Между тем в регионах заметно различается гендерный состав пользователей. Наибольшая доля женщин среди пользователей городских самокатов зафиксирована в Волгоградской (30%), Пензенской (29%) и Брянской областях (28%). А самая высокая доля мужчин — в Новосибирской (по 82%) и Челябинской областях (81%).

Для того, чтобы поездки на самокатах стали выгодным и комфортным выбором в регионах, МегаФон создал опцию «5G МегаГород» с доступом к Whoosh. Абоненты получат до 60 бесплатных стартов в месяц на самокатах, до 20 минут бесплатного бронирования и приветственные вушбаллы: 300 для новичков и 100 для опытных пользователей. Приложение Whoosh для клиентов опции останется доступным, даже если закончились гигабайты по тарифу. Кроме того, в неё входит ускорение мобильного интернета в сетях 4G, дополнительный пакет мобильного интернета — +25 Гб (или +50 Гб для Москвы и СанктПетербурга) к базовому тарифу, а также 100 дополнительных SMS.

ПАО «МегаФон»