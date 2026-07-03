Пермский производитель графита модернизирует производство

Пермское ООО «Силур» вложит 42,9 млн руб. в модернизацию производства графита. Из общей суммы инвестиций 34 млн руб. компании в виде льготного займа предоставил региональный фонд развития промышленности (РФРП) Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

ООО «Силур» основано 13 апреля 2006 года и зарегистрировано в Перми. Компания выпускает искусственный графит, продукты на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов, а также минеральные тепло- и звукоизоляционные материалы и изделия.

В 2025 году выручка ООО «Силур» составила 2,05 млрд руб., что на 5,3% выше уровня 2024 года (1,94 млрд). Чистая прибыль сократилась на 30,9% — до 171 млн руб. По объему выручки компания занимает первое место в отрасли в Пермском крае и 54-е место по России.