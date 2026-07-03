Зарубежные СМИ: На каком фоне проходят переговоры США и Ирана?

В Тегеране начинается церемония прощания с аятоллой Али Хаменеи. Она продлится шесть дней. Бывший иранский лидер погиб в конце февраля в результате совместных ударов США и Израиля. На время траурной процессии Исламская Республика усилила меры безопасности, пишет Reuters. Тем временем The New York Times узнала, что Израиль планировал ликвидировать иранских переговорщиков. Убийство министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа сорвало бы переговоры, а именно в этом были заинтересованы в Иерусалиме, полагают представители Белого дома. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Salem Foreign media in Iran operate under guidelines set by the Ministry of Culture and Islamic Guidance, which regulat, Mohammed Salem Foreign media in Iran operate under guidelines set by the Ministry of Culture and Isl Фото: Mohammed Salem Foreign media in Iran operate under guidelines set by the Ministry of Culture and Islamic Guidance, which regulat, Mohammed Salem Foreign media in Iran operate under guidelines set by the Ministry of Culture and Isl

Переговоры США и Ирана были напряженными и несколько раз находились под угрозой срыва. Как стало известно The New York Times, помимо прочих рисков, представители Белого дома видели еще один. Израиль может попытаться ликвидировать двух ключевых иранских переговорщиков: министра иностранных дел Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, такие планы с самого начала входили в израильскую военную стратегию. Вашингтон опасался, что убийство переговорщиков сорвет дипломатический процесс и приведет к новому витку эскалации. США даже попросили некоторые страны региона предупредить Тегеран о возможной угрозе.

По информации источников издания, Исламская Республика усилила меры безопасности. Так, во время поездки делегации в Исламабад пакистанские истребители сопровождали иранский самолет, а на обратном пути он совершил экстренную посадку после предупреждения о возможной атаке со стороны Израиля. Иранская делегация около восьми часов ехала по суше обратно в Тегеран. Но участвовать в переговорах ни Аракчи, ни Галибаф не прекратили.

Как напоминает The Washington Post, первые февральские удары по Ирану США нанесли вместе с Израилем, ведомые общей целью — добиться смены режима в республике. Однако позже позиции разошлись: в Вашингтоне пришли к выводу, что руководство сохранит контроль над страной, и сделали ставку на переговоры.

В марте в США уже росло напряжение после того, как в результате ударов погибли аятолла Али Хаменеи, секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани и другие фигуры из политического руководства Исламской Республики. Причем Галибаф тоже несколько раз становился целью израильских ударов и едва не погиб. Попытки устранить его, а также нового верховного лидера Моджтабу Хаменеи и других высокопоставленных чиновников усилили опасения в США и странах Ближнего Востока, что конфликт может привести к появлению в Исламской Республике еще более жесткого и непримиримого руководства.

Тем временем в Иране начинается церемония прощания с верховным лидером Али Хаменеи. Она завершится захоронением аятоллы 9 июля на северо-востоке страны. На время процессий усилены меры безопасности и введены ограничения на использование воздушного пространства, передает Reuters. Кроме того, Иран предупредил США и Израиль о последствиях возможных ударов во время церемонии прощания. А переговоры с американской делегацией, как ожидается, Тегеран продолжит уже после нее.