В Башкирии ожидаются грозы и туман

4 июля в Башкирии ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, гроза, сообщает Башгидрометцентр.

Ожидается западный ветер со скоростью 3-8 м/с, днем местами достигнет 14 м/с.

Температура воздуха ночью понизится до +12…+17°, днем повысится до +25…+30°.

На отдельных участках дорог ночью и утром прогнозируется туман, видимость в котором составит 500 м и менее.

В Уфе синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер будет западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +14…+16°, днем поднимется до +26…+28°.

Майя Иванова