Сотрудники ПВЗ в Орске подали иск к клиентке за видеосъемку с оскорблениями

В Советский районный суд Орска поступил иск от сотрудников ПВЗ маркетплейса к местной жительнице. Сотрудники требуют защиты персональных данных, чести и деловой репутации, а также компенсации морального вреда из-за видеосъемки на территории пункта выдачи заказов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Из материалов дела следует, что в марте 2026 года женщина начала видеосъемку, которую сопровождала оскорблениями в адрес отрудников. Требования персонала прекратить запись фигурантка игнорировала. Впоследствии она разместила в интернете отснятые материалы с личными данными работников. Публикации появились в Telegram, «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на YouTube: часть материалов при этом была доступна по подписке.

В публикациях содержались обвинения сотрудников в грубом обращении с покупателями и использовании нецензурной лексики. Истцы указали, что размещенная информация нанесла ущерб их деловой репутации, пострадавшие также выразили опасения относительно возможных повторных инцидентов. Рассмотрение дела назначили на 20 июля 2026 года.

Яна Вежлева