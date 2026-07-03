Сотрудники ПВЗ в Орске подали иск к клиентке за видеосъемку с оскорблениями
В Советский районный суд Орска поступил иск от сотрудников ПВЗ маркетплейса к местной жительнице. Сотрудники требуют защиты персональных данных, чести и деловой репутации, а также компенсации морального вреда из-за видеосъемки на территории пункта выдачи заказов. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Из материалов дела следует, что в марте 2026 года женщина начала видеосъемку, которую сопровождала оскорблениями в адрес отрудников. Требования персонала прекратить запись фигурантка игнорировала. Впоследствии она разместила в интернете отснятые материалы с личными данными работников. Публикации появились в Telegram, «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на YouTube: часть материалов при этом была доступна по подписке.
В публикациях содержались обвинения сотрудников в грубом обращении с покупателями и использовании нецензурной лексики. Истцы указали, что размещенная информация нанесла ущерб их деловой репутации, пострадавшие также выразили опасения относительно возможных повторных инцидентов. Рассмотрение дела назначили на 20 июля 2026 года.