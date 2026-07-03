Нижегородскую активистку Татьяну Аршинову приговорили к двум годам колонии

Нижегородский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении активистки Татьяны Аршиновой, которую обвинили в участии в деятельности экстремистских организаций из-за публикаций в соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела осужденная знала о запрете деятельности двух коммерческих организаций в связи с их экстремистской деятельностью, однако разместила на своей странице во «ВКонтакте» материалы о продолжении их работы. Татьяна Аршинова частично признала вину.

Суд назначил ей два года колонии общего режима и лишил права два года администрировать интернет-сайты.

Ранее Татьяну Аршинову включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Владимир Зубарев