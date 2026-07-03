Марий Эл выиграла грант в 160 млн рублей на обновление молодежных пространств

Республика Марий Эл выиграла гранта в 160 млн руб. в рамках президентской программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.

По словам главы региона, республика в пятый раз стала победителем программы. Средства направят на создание и обновление молодежных пространств в Звениговском и Куженерском районах.

Президентская программа «Регион для молодых» — Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики, реализуемый Росмолодежью. Программа выделяет субсидии субъектам РФ на ремонт молодежных центров, обучение специалистов и проведение масштабных мероприятий.

Анар Зейналов