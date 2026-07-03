«Финский квартал» признан лучшим жилым комплексом комфорт-класса в трех округах

Жилой комплекс «Финский квартал», реализованный Воронежской девелоперской компанией (ВДК) ГК Евгения Хамина, стал победителем федеральной премии Urban в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса» в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Торжественная церемония награждения прошла 17 июня 2026 года в Сочи на главном форуме в сфере недвижимости «Движение». ВДК на церемонии награждения представляла лидер компании Светлана Ледовских. Эта победа подтверждает высокий уровень воронежского девелопмента и его конкурентоспособность на федеральном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алёна Широких Фото: Алёна Широких

Премия Urban создана для определения достижений жилой городской недвижимости России, для продвижения современных стандартов и распространения передового опыта в девелопменте, строительстве и архитектуре. Экспертная комиссия из опытных и влиятельных профессионалов рынка недвижимости оценивала объекты с учётом всего процесса девелопмента — строительства, экономической устойчивости, энергоэффективности, уровня благоустройства и архитектурного облика.

В конкурсе приняли участие все регионы страны, представившие свои лучшие жилые комплексы. Однако, как подчеркнул в своём телеграм-канале глава ГК Евгений Хамин, победа «Финского квартала» была ожидаемой. Для комфорта жителей предусмотрены велосипедные дорожки, детская и спортивная площадки, пандусы и понижающие площадки для маломобильных граждан.