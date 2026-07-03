Акционеры «АПРИ» не будут выплачивать дивиденды за 2025 год

На годовом собрании акционеров ПАО «АПРИ» было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям компании за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

Рекомендовал не выплачивать дивиденды акционерам совет директоров организации. Пожелания озвучили после анализа финансового положения компании и перспектив будущего застройщика. В соответствии с дивидендной политикой средства направят на развитие бизнеса и стратегические инвестиции. Это позволит девелоперу усилить свои позиции на рынке, укрепить акционерную стоимость и далее, вероятнее всего, регулярно выплачивать дивиденды, подчеркивают в пресс-службе ПАО «АПРИ».

Виталина Ярховска