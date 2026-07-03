Начальника астраханской колонии подозревают во взятке дорогим диваном

В Астрахани следствие возбудило уголовное дело в отношении начальника исправительного учреждения регионального УФСИН. Его подозревают в получении взятки, сопряженной с вымогательством (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главу исправительного учреждения в Астрахани подозревают в вымогательстве 100 тыс. рублей

Фото: Сгенерировано ИИ Главу исправительного учреждения в Астрахани подозревают в вымогательстве 100 тыс. рублей

Фото: Сгенерировано ИИ

Следователи полагают, что в марте 2026 года подозреваемый потребовал от осужденного 100 тыс. руб. под предлогом оплаты мебельного изделия. Требование сопровождалось угрозами применения дисциплинарных взысканий и ухудшения условий отбывания наказания. Позже осужденный передал деньги через родственницу. 18 апреля она оплатила в мебельном магазине Астрахани диван стоимостью 100 тыс. руб., выполнив тем самым незаконное требование фигуранта.

Оперативное сопровождение по делу обеспечивали УФСБ России по Астраханской области, отдел собственной безопасности регионального УФСИН и ГУСБ ФСИН России. Уголовное дело находится в производстве.

Марина Окорокова