Бывший нападающий «Трактора» Максим Шабанов подписал контракт с «Миннесотой»

Нападающий Максим Шабанов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд». Согласно условиям соглашения, зарплата 23-летнего хоккеиста составит 1,6 млн долларов, сообщает клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд».

Ранее права на игрока в Северной Америке принадлежали «Нью-Йорк Айлендерс», однако по завершении сезона клуб не сделал нападающему предложения о продлении. Это позволило Максиму Шабанову выйти на рынок свободных агентов.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ нападающий провел 44 матча и набрал 18 очков.

Евгений Рыженьков