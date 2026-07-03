В Ульяновске директора центра детского творчества поймали на мошенничестве и подлоге

Прокуратура Заволжского района Ульяновска утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против директора Центра детского творчества № 1. Ей инкриминируется мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие установило, что с июля по ноябрь 2023 года обвиняемая фиктивно трудоустроила сотрудницу. После этого руководитель учебного заведения распоряжалась зарплатой подчиненной без ее ведома.

Действия директора нанесли муниципальному образованию ущерб в размере более 95 тыс. рублей. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.