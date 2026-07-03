В детском лагере в Уфе провели капремонт после вмешательства прокуратуры

Администрацию некоего детского лагеря в Уфе обязали провести капитальный ремонт, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, руководство учреждения, готовясь к приему детей, "не в полном объеме приняло меры по обеспечению требований пожарной безопасности".

Прокуратура через суд обязала руководство лагеря устранить нарушения. Также директора учреждения оштрафовали за предпринимательскую деятельность с грубым нарушением требований и условий (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ).

Майя Иванова