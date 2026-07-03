Минпромторг: продажи новых авто в России выросли на 12% в первом полугодии

Объем продаж новых автомобилей в России вырос на 12% — до 679,8 тыс. единиц по итогам января-июня 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Рост общего объема реализации обеспечен преимущественно сегментом легковых автомобилей. При этом в июне по сравнению с предыдущим месяцем увеличение объемов реализации наблюдалось практически во всех основных сегментах рынка»,— рассказали в ведомстве.

Рынок российских авто увеличился на 29,3% — до 431 тыс. В общем объеме рынка за первые полгода доля отечественной продукции достигла 63,4% — на 8 процентных пунктов больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Продажи легковых автомобилей за январь-июнь составили 610,3 тыс. (+16%), легких коммерческих авто (LCV) — 40 тыс. (-18%), грузовиков — 24,6 тыс. (-9,1%), автобусов — 4,9 тыс. (-0,3%).

В июне рынок новых машин составил 127,6 тыс. штук — на 26,4% больше показателя в том же месяце 2025 года. Из них было продано 115,8 тыс. легковых авто (+29,3%), LCV — 7 тыс. (-2,4%), грузовиков — 4,1 тыс. (+14,7%), автобусов — 797 штук (+20,2%).