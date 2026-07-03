В Прикамском городе закрылась телекомпания

В Лысьве прекратила вещание телекомпания «ЛТК». По словам руководства, причиной закрытия организации стала сложная ситуация на местном рекламном рынке.

ООО «АС Медиа», которому принадлежало «ЛТК», зарегистрировано в апреле 2019 года, вещание на IPTV и кабельных ресурсах «Ростелекома» началось в 2020 году. Последним днем вещания стало 1 июля 2026-го.

По словам владельца компании Станислава Мальцева, затраты на производство контента превысили прибыль телекомпании. Основанием для закрытия названа ухудшающаяся на протяжении нескольких лет ситуация на рекламном рынке.

По данным сервиса Rusprofile, выручка компании в 2025-м составила 3,2 млн руб.: это на 44% больше, чем за предыдущий год (2,2 млн руб.). При этом чистая прибыль снизилась на 30% до 201 тыс. руб.