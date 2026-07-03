Экс-сотрудники УМВД в Астрахани предстанут перед судом за фальсификацию дела о наркотиках

В Астрахани состоится суд над двумя бывшими сотрудниками наркополиции, которых обвиняют в подбросе наркотиков невиновному. В региональном СУ СКР завершилось расследование уголовного дела по п. «г» ч. 3 ст. 286, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-сотрудники УМВД ответят за фальсификацию наркодела в Астрахани

Фото: СУ СКР по Астраханской области Экс-сотрудники УМВД ответят за фальсификацию наркодела в Астрахани

Фото: СУ СКР по Астраханской области

По данным следствия, два оперуполномоченных отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального УМВД незаконно приобрели и хранили 0,4 грамма синтетического наркотика. После этого обвиняемые положили его в «тайник» в Кировском районе и составили рапорт на местного жителя, которого якобы заподозрили в обнаружении закладки.

Таким образом фигуранты создали видимость поимки преступника, чем искусственно завысили свои служебные показатели. Они зарегистрировали материал и передали его для проведения процессуальной проверки, что послужило основанием для возбуждения дела в отношении мужчины и заключения его под стражу.

На данный момент уголовное преследование невиновного завершено. Дело бывших полицейских с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Марина Окорокова